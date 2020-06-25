【網球】爆疫慈善賽變罵戰　佐高域父質疑狄米托夫播毒　外界批推卸責任 (17:18)

佐高域主辦亞德里亞慈善巡迴賽，連同期間參加籃球表演賽的NBA球星祖傑治，共有9人確診。染疫的佐高域其後發聲明表示「抱歉」，承認舉辦賽事是錯誤，但其父親持相反意見，在家鄉塞爾維亞向傳媒表示：「他（狄米托夫）在比賽中沒接受病毒檢測，而是在其他地方確診，這很不公平。他為克羅地亞（賽事選址）及我們在塞爾維亞的家人，帶來很大傷害。」佐高域的母親亦稱，兒子與媳婦雖然同樣確診，但沒有大礙，最受傷害反而是外界的抨擊。

狄米托夫應佐高域之邀，赴克羅地亞參與第2站慈善賽，是最早證實染疫的球手，但未能確認感染新冠病毒的源頭。其經理人隨即反擊，指控主辦方沒負上責任：「主辦機構應確保賽事安全，亦要設指引讓參賽者遵守，狄米托夫完全跟足指引。」連日來批評佐高域的澳洲籍球手基茲奧斯，雖未有參加此項慈善賽，但再在社交網站指摘佐高域父親言論是推卸責任。

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