【港超】富力率先返將軍澳復操 新兵徐宏傑回歸港超盼貢獻更多 (14:08)

早前傳出富力與梅州客家達成交易，互換兩名港腳梁諾恆及徐宏傑，雖仍未正式公布，但梁諾恆已替梅州於友賽上陣，徐宏傑今早亦隨富力參與首課操練，是富力相隔3個月重返FTC訓練。徐宏傑透露，將與富力簽約兩年，穿2號球衣。相隔兩年半重返港超，他稱多了時間跟家人相聚，希望今次返港可貢獻更多：「當年在流浪會有怯場，現在希望做得更多，在爭冠球會富力爭正選和錦標。未來太遠的事沒多想，這兩年先在新球隊做好本分。我覺得很多事要先做好，才會有其他機會。」

富力主教練楊正光說，今早是球隊疫情後首次重返球場團隊訓練，16名參與的球員表現雀躍，在球員未悉數歸隊前，今日先作搶球及緩步跑等簡單熱身。他又稱，徐宏傑在梅州逾兩年鍛煉，表現成熟不少，如今重返港超，光sir承認球員總想向前看，但相信傑仔已收拾心情替球隊比賽。

富力球員變動上，楊正光確認曾傳重返梅州客家的前鋒迪布利留隊，連同基奧雲尼及古拿隔離後於日內歸隊。離隊除了林嘉緯及羅港威，36歲前港隊中場白鶴已返回祖家河北，出任當地球隊梯隊助教。另外，前和富大埔中堅杜度及前傑志中場林恩許落實加盟，光sir稱二人預計於下月初報到。

雖然香港足總稱，獲國際足協放寬失業球員註冊期，但楊正光承認，若傑仔及杜度未能參與復賽，同時梁諾恆已離隊，對後防兵源勢有影響，但已有兩手準備，並補充沒收到會方特別通知，故維持部署備戰8月底復賽。

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