【英超】法賓奴世界波助利物浦大勝　高普看明晨「雙藍會」備戰 (11:27)

排第9的水晶宮雖然賽前4連勝兼不失一球，但主將韋費特沙夏熱身時受傷，表現大打折扣，成為統計公司Opta有紀錄以來，首支英超比賽球隊全場未曾在對方禁區觸球。利物浦亦因此不怕大舉進攻，先由阿歷山大阿諾特23分鐘罰球領先。法賓奴其後長傳助攻穆罕默德沙拿拉開紀錄，法賓奴自己則在55分鐘離門30碼，轟出飛箭般的遠柱世界波。沙迪奧文尼69分鐘埋齋，助利物浦大勝4：0。

在這場大勝中，主角意外是防守中場法賓奴。他是役第50次英超上陣，首次單場貢獻助攻兼入球，《利物浦迴聲報》向這名巴西球員給予全場最高的9分評分，擺脫年初足踝傷後的低迷狀態，及加盟初期的水貨標籤，亦證明他不只有防守出眾。《每日鏡報》亦直言「這名前摩納哥中場重奪控球、對傳球突破防守、入球的觸覺及不同位置的適應能力，都令他成為高普麾下最佳中場。」

利物浦現領前曼城23分，亦令「藍月亮」若在明晨「雙藍會」失分，便要在下周主場對紅軍前，宣布衛冕失敗。不過，「藍戰士」車路士亦有力保前四的壓力，且第5的曼聯亦憑安東尼馬迪爾連中三元，今晨大勝錫菲聯，只落後車路士兩分。狼隊亦擊退般尼茅夫，與曼聯繼續同分。

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