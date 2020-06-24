【英超】阿古路赴西班牙療傷　料8月歐聯復出　替代人選考起哥迪奧拿 (22:52)

曼城為防利物浦提早封王，下周要在主場列隊歡迎對方，最直接方法是周五凌晨在英超雙藍會擊敗車路士。不過，射手阿古路疑似收咧，昨晚赴西班牙檢查後，證實左膝受傷。曼城將要輪換保留實力，即使利萊辛尼合約只餘數日，缺乏戰意，替代人選考起領隊哥迪奧拿。

阿古路上場因傷被換出，昨晚赴在西班牙檢查後，證實左膝受傷，有報道指他要到8月歐聯重開時才復出，領隊哥迪奧拿承認對方最少缺陣數場：「他上個月膝部已經有問題，情况表面看來並不好。」曼城只餘加比爾捷西斯一名中鋒，賽程頻密下間中需要史達寧客串。因此，左翼鋒位置很可能要用上辛尼，不過他早前已拒絕延長合約至季尾，將在本月30日離隊，很難指望他落場時不錫身。中場菲爾拜頓則是另一選擇，哥帥稱，雖然過去無法給予他穩定出場時間，但不會無視球員的職業態度。

倫敦球會阿仙奴就公布，與早前犯錯的守將大衛雷斯續約一年，借將丹尼施巴路斯、薛迪索拉斯、柏保維拿亦會最少留效至球季完結。門將賓特尼奴則沒觸傷膝部十字韌帶，據報只需養傷6周，但他與操練受傷的前鋒加比爾馬天尼利，齊無緣周五凌晨對修咸頓的賽事。

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