【港超】足總稱FIFA特事特辦准延註冊期　通過五年計劃申請書　將交民政局 (16:05)

港超球季因疫情在3月底暫停，對於球員約滿問題，足總主席貝鈞奇早前向FIFA申請「特事特辦」。袁文川今日稱已獲FIFA授權，重新制訂無職業合約球員加盟新球隊的註冊期：「FIFA對延伸註冊期沒有限制，由總會決定。我們之前將期限定在第2個轉會窗完結後兩個月（即3月尾），今次FIFA白紙黑字寫是授予及同意我們的要求，延伸註冊期。」

袁文川稱，註冊期重開時間由FIFA決定，預計是8月22日復賽前約一至兩周。參賽球隊需提供相關球員的職業合約，合約期只到9月底球季完結。袁文川重申：「其實都是搵辦法令球員可以搵食，董事會由始至終都本着這種想法去處理。」換言之，冠忠南區新簽入的佐佐木周、史提芬彭利拿、理文的中村祐人及曾錦濤，以及愉園的米基爾及曾至孝等新兵，均有機會在復賽上陣。

足總今日亦通過下一個五年策略計劃的撥款申請書，將轉交民政事務局足球專責小組，會方表示不需立法會審議撥款。袁文川稱，在獲撥款前的真空期，會保留現有員工，亦會盡快檢討審計報告建議，盼今年公布更清晰的會議規程及架構，加強約束力。

足總亦接納晉峰參加下季港超，但不排除下季只得9隊參賽。至於下季外援「註六出五」建議，因對「頂級外援」一項細節有修改，據悉暫定於下周一由足總與港超球會開會時投票表決。

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