【英超】卡尼被指保守戰術礙表現　摩帥反擊：曾助C朗及杜奧巴入球不斷 (23:12)

熱刺vs.韋斯咸 now621台 周三凌晨03：15直播

熱刺上仗悶和曼聯後，麥臣建議哈利卡尼與其繼續跟隨摩連奴，在保守足球風格下比賽，倒不如另謀高就，事後惹來摩帥反駁：「在我的麾下，卡尼的入球能力有目共睹。」摩帥又提及以往由他執教的車路士時的杜奧巴、皇家馬德里時的C朗、賓施馬、國際米蘭的迪亞高米列圖及曼聯的伊巴謙莫域，入球數目都很可觀。

摩帥續說：「親愛的保羅（麥臣），我非常尊重你。我認為在我球隊裏，卡尼不會有入球問題，尤其是他有狀態時。」去年11月加盟熱刺的摩帥又稱，盧卡斯莫拉迎戰韋斯咸時可候命，並說：「這是我執教以來，手上首次有6個攻擊球員，之前我曾試過只有一個前鋒可用。」

熱刺賽前以30戰得42分排第8，落後第4的車路士9分；「鎚仔幫」則以27分列尾四，與尾三的般尼茅夫同分，對於球隊過去10場英超僅1勝，領隊莫耶斯歸咎於未能創造入球機會，勢可復出的烏克蘭隊攻擊手耶莫蘭高已被寄予厚望。

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