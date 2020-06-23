【意甲】BeIN拒播意甲殃及香港球迷　涉卡塔爾與中東國家外交問題 (21:46)

意甲於上周六復賽，球迷卻無法透過電視網絡，觀看包括今晨博洛尼亞主場以0：2負祖雲達斯等比賽。BeIN發言人說：「沒有一場意甲比賽會在本體育台的全球網絡上播出，現時不宜作進一步評論。」BeIN每年的意甲轉播費用約為1.3億美元（約10.01億港元），合約至2020/21年球季屆滿。

據報今次事件源於BeIN與沙特阿拉伯長期爭端，沙特被指支持一個名為BeoutQ的盜版系統幕後黑手。BeoutQ是阿拉伯衛星網絡（Arabsat network）旗下頻道，一直在大規模發行盜版體育節目，主要目標包括BeIN。世界貿易組織（WTO）上周基本上同意BeIN的觀點，更指沙特當局沒有採取任何措施，防止或懲罰BeoutQ的盜版行為，有違知識產權指導原則。BeIN主席艾巴特利（Yousef Al-Obaidly）則批評，意甲和西班牙足球當局與沙特的關係。

至於沙特與卡塔爾的政治交惡需追溯至2017年，當時前者以卡塔爾支持恐怖主義為由，領導發起針對卡塔爾的外交與貿易抵制，並獲得巴林、埃及、阿聯酋等周邊國家支持。在這場延續至今的外交危機中，在沙特地區無法觀看BeIN，而BeoutQ在同年誕生。

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