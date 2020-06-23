【新冠肺炎】佐高域與太太確診　慈善賽變爆疫群組　稱主辦賽事出於善意 (20:41)

佐高域的團隊昨日表示，他因沒有病徵，返國家鄉再接受病毒檢測，今日發聲明證實與太太Jelena確診，但一對子女未有染疫。他在聲明中表示，舉辦賽事只為籌款，同時助球手重拾狀態，並為球手因而染疫而感抱歉。他將隔離14天，並在5日內再檢測病毒。

世界排名184位的杜洛伊基，今日亦宣布與將在數周內分娩的太太，在新冠病毒檢測同樣呈陽性。參賽的狄米托夫及教練、哥歷，以及佐高域的體能教練，昨日（22日）亦證實染疫，令慈善賽演變成爆疫群組，暫時累計7人確診。主辦的佐高域備受抨擊，質疑他除辦賽事外，在這項巡迴賽期間，亦與球手參與派對及籃球賽。

哥歷等參賽球手在事件發生後，分別在社交網站致歉，形容參賽是錯誤，未有參戰的「壞孩子」基茲奧斯，更在社交網站連環發文，諷刺身為世界一哥的佐高域欠領袖風範：「舉行表演賽本是愚蠢的決定，現在就是不理防疫指引的後果，這絕非可以開玩笑的事。」

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