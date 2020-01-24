【CBA】林書豪射失關鍵罰球續低迷　北京首鋼送南京同曦復賽首勝 (18:32)

失意NBA的控衛林書豪轉戰CBA，日前復賽首仗僅13射3中，全場只得13分及6次助攻，更因一次8秒未過半場進攻違例，慘被網民狠批。北京首鋼今日再上場，第3節被南京同曦拉開比數，第4節落後下，林書豪博得對手犯規，但兩罰中一，相反同曦其後兩罰全中，拉開6分差距，最終林書豪全場貢獻15分5次助攻，另一主力朱彥西則有24分、8個籃板及3次助攻，但仍以3分之差落敗，亦送對方復賽後首場勝仗。

北京首鋼目前2仗1勝1負，南京同曦則中止兩連敗。林書豪以星級姿態轉戰CBA，表現卻未如預期，引來外界批評，質疑31歲的他像退化機器，但他似似不以為然，反而在社交網剪輯上仗得分片段，為重返賽場感興奮。

另外，廣東宏遠面對蘇州肯帝亞，「易帝」易建聯上陣16分鐘貢獻17分及6個籃板，加上曾繁日、杜潤旺等得分上雙，在缺少主力外援下仍以119：71大勝，取得三連捷。

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