【英超】曼城5球大勝　阿古路傷出恐長唞　般尼球迷賽前掛爭議橫額引狠批 (11:49)

相比上周大勝阿仙奴，曼城今仗大幅輪換，但仍憑20歲小將菲爾科頓及馬列斯梅開二度，半場已領先3球，換邊後大衛施華及科頓各建一功，「藍月」於63分鐘已入5球，終大勝一場，復賽後兩仗入8球兼零失球。賽後以63分，落後榜首利物浦的差距縮窄至20分，換言之紅軍明晚主場擊敗水晶宮，亦未能提早封王。

不過，「藍月」今仗第3球，馬列斯建功的12碼，由阿古路於上半場補時階段被般尼隊長賓美踢跌博得，但這名阿根廷射手隨即傷出未能操刀，領隊哥迪奧拿賽後更指，這名32歲前鋒膝傷情況不妙，英國傳媒更指他或收咧。

另外，今仗賽前在雙方球員單膝下跪時，在阿堤哈德球場上空，出現一部無人機拉着寫上「White Lives Matter Burnley」的橫額，據報疑是般尼球迷組織，就最近反種族歧視浪潮的訊息「唱反調」，引起極大爭議。

事後般尼隨即發聲明致歉，強調橫額不代表般尼立場，以及強烈譴責策劃者，「我們完全支持英超提倡的Black Lives Matter運動，要明確地向英超、曼城及努力宣傳理念的人毫無保留地致歉，我們職球員都在賽前做出單膝下跪動作。」般尼隊長賓美對此亦感羞恥尷尬，更狠批涉事球迷「不應該存在球壇」，並強調「我相信這些人只佔般尼球迷小部分，我建議他們應該接受多點教育，而我是代表大部分般尼球迷的聲音，跟組織這些行動的人劃清界線。」

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