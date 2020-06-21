【父親節】江旻憓錫晒戒煙爸爸　陳晞文願父早日康復　黃永棋湊女當慶祝 (19:00)

江旻憓留港 錫晒戒煙爸爸

已奪東京奧運重劍個人賽入場券的港隊一姐江旻憓，這段時間本應在外集訓，如今因疫情可在港度過父親節，更有好消息令她興奮不已：「我想和大家分享，爸爸已戒煙一年啦！他比以前更香，所以今天會錫他一啖以示鼓勵。祝各位父親節快樂！」

父因病住院 陳晞文盼再同行

滑浪風帆女將陳晞文多年來獲爸爸支持追夢，但因外出比賽甚少共度父親節。陳爸爸近日抱恙住院，疫情下未能經常探病，令今年難得留港的晞文憂心：「希望他快點康復，精神好點再一齊行街、行山，也想多帶未婚夫和父母食飯。」男友今年初求婚，陳晞文原本亦贏出隊內遴選，偕男將鄭俊樑再征奧運，但東奧押後一年，或需重新選拔。

黃永棋榮升爸爸照顧愛女

30歲的香港羽毛球男將黃永棋今年2月榮升爸爸，訓練之餘忙與太太兼舊隊友陳祉嘉照顧愛女Mia。他笑言即使首次在父親節當主角，都是以照顧Mia為先：「或者只會留家簡單吃餐飯，父親節依舊是Mia大晒！」

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