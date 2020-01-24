【新冠肺炎】美職俄超球員確診　保地花高17人染疫　本田圭佑不滿巴甲復賽 (21:32)

阿特蘭大聯在官方網站公布，球會強制病毒檢測上周五有結果，再有一名一隊球員確診，連同上周四公布的個案，共有兩人中招。球會補充，自復操以來，一直緊守政府及賽會防疫指引，球員在上周五及六的訓練，均沒有埋身接觸，若未來數天不再新增確診個案，將在周二全面復操。

「萬人迷」碧咸旗下的國際邁亞密，上周亦公布有一人確診，但因私隱問題，該隊與阿特蘭大聯均不會公布確診者身分。美職賽會本月中公布，7月8日於奧蘭多迪士尼復賽，由26隊改踢盃賽爭標，惟佛羅里達州近日疫情反彈，亦令聯賽重啟添變數。

另外，俄超近日重啟，但再有球隊出現確診個案。莫斯科戴拿模中場卡保尼確診，但球隊其餘成員不用隔離，繼續作賽。即將復賽的巴西甲組聯賽，亦有保地花高爆疫，宣布有5名球員、6名教練團成員，以及球隊6名家屬中招。這支有日本球星本田圭佑在陣的球隊，近日重返訓練場讓球員單獨操練，會方早前亦拒絕參與復賽；本田圭佑前天在社交網寫道：「可以給我一個復賽的合理理由嗎？是否真的仍要重開賽事？」

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