【英超】高普打吡戰前批英防疫態度　「油站得我一個戴口罩」 (17:30)

愛華頓vs.利物浦 now611/621台 周一凌晨02：00直播

高普日前稱擔心疫情帶來的其他影響，多於英超腰斬令紅軍未能封王。疫情期間一直留在球會工作的他認為，家鄉德國每個人在公共場所佩戴口罩，英國簡直不在同一個星球上：「當我在英格蘭入油時，只有我一個人戴口罩或手套，當刻會覺得自己像外星人。我會堅持防疫措施，直到疫情正式完結。」高普對英國政府防疫同樣有微言:「我不能理解為何6月15日才開始規定室內戴口罩，其他地方5、6個星期前已在做，他們受災的人數比英國少，這是事實。」

利物浦未來只要再贏兩場，便會首奪英超冠軍。愛華頓則暫排第12，基本上已可踢風流波，但預計主場出戰打吡戰，戰意不成問題。不過，紅軍此戰有暗湧，主將穆罕默德沙拿及安德魯羅拔臣俱因操練時受碰撞，無緣上周大破布力般流浪的熱身賽，並缺席了一些訓練，高普說：「他倆情况良好，球隊練習期間有一點問題，但這是正常的；他們不會被剔除於大軍外。」若沙拿避戰，料由近3次聯賽打吡攻入3球的奧歷治頂上。

高普又預言這段時間會十分艱難，愛華頓領隊安察洛堤亦認同，並相信閉門作賽不利雙方，因「無人能預測沒球迷下，比賽的球員會有什麼反應」。愛華頓自2010年10月後，各項賽事連續21次面對紅軍未嘗一勝。

兩支爭奪下季歐洲賽資格的狼隊及水晶宮，同樣在今晨作客贏2：0。落敗的韋斯咸及般尼茅夫續同得27分，後者以較差得失球差排尾三。

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