【熱話】本港今午將有日偏食　西方屬觀賞最佳位置　智利滑翔傘冠軍去年以另類方式賞日 (08:25)

今日父親節將會出現的日食帶橫跨亞洲及非洲，在本港只能看見日偏食，是自2012年以來，香港可觀看日食現象中食分最高一次，下次更高食分的日食，要待2070年才會出現，故天文發燒友都不會錯過今次難得機會。根據天文台指出，本港地區日食於今午2時37分開始，至下午5時25分結束，食甚（即月球圓面中心和太陽圓面中心最接近時）時間為下午4時8分。若天氣情況許可，大部分面向西方且沒有障礙物的地點，均是觀賞是次日食的最佳位置。下次在香港可觀看的日食，將於2023年4月20日出現，但屆時的日偏食現象僅可勉強觀看。

Victor Carrera有近15年的職業滑翔傘飛行生涯，他在去年世界賽舉行前一周，達成在日食現象下飛行的創舉，在當天下午4時，背着發光的滑翔傘，從智利的Condoriaco鎮起飛，到達最高點後進行約40分鐘花式飛行表演，在天空看起來像有一小衛星在迴旋，他在指示風速、距離和高度的儀器協助下，準時飛至月球剛好在太陽的前面、並構成發光環的地方。他事後說：「這創舉是你在職業生涯中可遇不可求的，亦是讓你繼續願意花上數以萬計小時進行滑翔傘飛行的動力。能夠將滑翔傘飛行與自然現象融合是件獨特的事情。過程亦不容易，我只有2分鐘調校飛行高度和深度，以遷就鏡頭和相機。」

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