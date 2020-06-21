【英超】阿仙奴反負1：2復賽兩連敗　英超史上首遭白禮頓雙殺 (00:18)

與上周復賽首戰作客以0：3慘負曼城的正選陣容相比，阿仙奴今次有5個調動，其中洛賀丁取代上仗領紅此役停賽的大衛雷斯，與梅斯達菲握守中路；中場丹尼施巴路斯取代受傷的格列沙加，而上次不入大軍的中場奧斯爾則重返後備席。

阿仙奴開賽初段佔上風，先有前鋒奧巴美揚射門柱邊出界，後有中場布卡約沙卡怒射中楣，而拿卡錫迪的頭槌攻門也未竟全功。40分鐘，阿仙奴門將賓特尼奴與對手爭球，落地時觸傷右腳，被迫退下火線，由達米安馬天尼斯入替把關，而隨着後者沒收白禮頓中場阿倫穆爾的射門，兩軍上半場打和0：0。

下半場接戰，68分鐘沙卡傳球予右路，鋒將尼高拉斯比比起左腳彎入遠柱，為阿仙奴打開紀錄。75分鐘，白禮頓後衛李維士鄧克門前撐入扳平。阿仙奴3分鐘後變陣圖強，以尼基迪亞入替拿卡錫迪強攻，惟無法改寫紀錄之餘，更在補時被敵鋒馬奧比絕殺以1：2落敗飲恨。白禮頓賽後得32分續排第15位。

另外，第3的李斯特城在89分鐘藉芝維爾打破僵局，卻被主隊屈福特後衛奇治戴臣完場前，以一記倒掛近射得手扳平1：1完場。李城賽後得54分，多第4的車路士6分。屈福特以28分升上第16位。

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