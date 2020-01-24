【生命鬥士】轉戰輪椅單車賽失事撞貨車　前F1車手辛那迪19年後再遇嚴重意外 (20:23)

《米蘭體育報》指，辛那迪昨日參加意大利輪椅單車全國賽的一場接力賽，在錫耶納省一段落斜路段失控，越過對面行車線，與迎面而來的貨車相撞。他被直升機送往醫院，完成手術後「血液循環及新陳代謝指標穩定」，暫時沒有生命危險，但要續留醫深切治療部，及以人工昏迷以減輕顱內壓力。

53歲的辛那迪在2001年一場印第賽車發生嚴重意外而要截肢，切除雙腿，之後以特製軚盤繼續賽車事業的同時，亦兼戰以手控制腳踏的輪椅單車，是這個項目的12次世界冠軍及殘奧4金得主，是體壇有名的生命鬥士。意國首相孔特，陸奇尼、費斯捷拿等現役或退役車手，以及多支意大利職業體育隊伍均送上祝福。

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