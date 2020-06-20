【港超】富力傳向各港超隊發信　倡腰斬今季聯賽但保留盃賽決賽 (18:11)

郭能培在信中表示，富力投資者李思廉對持續改善香港本地足球的初心不改，越是在當前的困難及混亂，更相信各港超球會應更團結一致，為香港足球長遠發展仔細謀劃。他在信中提出4項建議，當中提及直接宣布今季聯賽結束，毋須頒發冠軍，只客觀公布排名及成績；按照日程完成富力對東方龍獅的足總盃決賽，以維持足總公信力；問責就解讀國際足協指引失誤的相關失職部門及人員；以及參考英超做法，開始籌建「港超聯賽球會聯盟」，主管港超及設計符合本地情況的青年訓練計劃和各級梯隊賽事，切實提高本地球員競技水平，真正實現「鳳凰計劃」所稱的「涅槃重生」。

另外，立法會民政事務委員會將於下月13日下午召開會議，討論香港足球總會策略計劃，以及檢討「體育資助計劃」及體育總會的管治。立法會帳目委員會過去一個月，已完成足總及其他總會各3次的審計報告公開聆訊，預計下月中提交報告。

足總申請新一份5年策略計劃撥款進度，已進入最後修改階段。據了解，足總本月底將會與民政事務局的足球專責小組舉行閉門會議，商討策略計劃。不過，有立法會議員指出，所有撥款經相關委員會討論後，最終交由財委會通過，但財委會現時有不少項目「大塞車」，難確保撥款可盡快通過。

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