【英超：有片】曼聯僅和熱刺　迪基亞失誤　堅尼：他是最被高估的門將 (16:01)

曼、熱雙方今仗各有主力傷癒復出，拉舒福特、哈利卡尼及孫興慜齊正選登場。左閘勞基梳爾第200次為曼聯上陣。熱刺領隊摩連奴第二次倒戈前東家，去年底首次對碰，紅魔主場險勝2：1，今仗在熱刺球場閉門作賽，主隊先於27分鐘，憑翼鋒貝雲積右路突破曼聯隊長哈利馬古尼後勁射，門將迪基亞撲到仍彈入網，半場熱刺憑這入球領先。

曼聯全場取得65%控球佔優，於下半場63分鐘換入傷癒的普巴，是這名法國隊中場自去年12月底後，時隔近半年首為球隊上陣，亦是他首次面對昔日在紅魔時代簽入他的前帥摩連奴。而他亦在81分鐘，右路突入禁區被守將艾歷迪亞推跌博得12碼，由中場拍檔波基斯費南迪斯操刀扳平。曼聯完場前幾乎再獲極刑，但被視像裁判（VAR）推翻，終雙方踢成1：1握手言和，曼聯連同停賽前，累積12場不敗，賽後續排聯賽第5位。賽後普巴獲波基斯稱讚主動讓出主射12碼職責，以球隊利益優先。曼聯下周中將主場迎戰錫菲聯。

曼聯門將迪基亞雖在失球後，飛身救出孫興慜的頭槌，避免球隊再失一球，但仍難逃評述賽事的紅魔前隊長堅尼狠批：「如果是我，我可能半場休息時就會揮拳打向這個公認的世界級門將。如果是我，賽後一定不會讓迪基亞、馬古尼和梳爾上隊巴，他們應該自行乘的士回曼徹斯特，迪基亞絕對是我見過以來最被高估的門將。」眼見昔日隊友如此批評麾下，領隊蘇斯克查則護航兼反擊：「堅尼是出色球員，也是我的好友之一，但我也不肯定他能夠百份百阻止這個入球」。

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