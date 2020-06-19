【英超】熱曼大戰演「復出者聯盟」　卡尼復出前讚「慈善家」福仔 (23:21)

熱刺vs.曼聯 now611/621台 周六凌晨03：15直播

曼聯復賽首仗即作客大戰有前帥摩連奴再次倒戈的熱刺，加上普巴適時復出，令賽事更增添話題性。不過賽前的話題始終離不開疫情，包括拉舒福特積極行善，成功爭取英國政府延長校園伙食券至暑假結束，預計受惠學童多達130萬人，不但獲曼聯領隊蘇斯克查大讚是領袖可造之材，是未來曼聯及英格蘭國家隊的隊長理想人選。連熱刺兼「三獅」現任隊長哈利卡尼，賽前也不忘向對手大派高帽：「我在國家隊跟他多次共事，了解他的用球及埋門能力，是十分全面的一流球員，我很期待今仗跟他交手。」熱刺有兩大鋒將卡尼及孫興慜傷癒復出，中場迪利阿里則需停賽，卡尼稱，雖疫情變相令他有充分休息時間，但坦言未知是禍是福，「我已接近半年未有正式比賽，這是非常漫長的時間」。

曼聯和熱刺分別落後第4的車路士3分和7分，摩連奴也稱要爭歐聯入場券，復賽不容再失。而當年在曼聯，普巴傳與摩帥不和，今仗有望是他傷癒後首仗，但據報賽前他在場外遇到麻煩，因忘了將座駕的法國車牌換回英國車牌，在曼徹斯特機場附近被英國警方拖走，除了一周後才能取回座駕，亦被罰款150鎊（約1450港元）。

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