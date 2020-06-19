【港足】限聚令放寬U23港腳全面復操　主帥麥柏倫月底續約未有進展 (20:32)

港足U23及U19於本月起展開為期逾兩周集訓，明日（20日）最後一課前，香港足球總會今午開放予傳媒採訪U23代表隊部分訓練。球隊在酷熱天氣下完成首次團隊訓練，包括踢分隊賽。主持集訓的港足主教練麥柏倫讚揚球員態度良好及團結，了解各自位置角色，為出戰明年U23亞洲盃外圍賽打好基礎。麥柏倫承認，因球員保險等因素，對未能在6月安排大港腳操練感失望。本月底將約滿的他稱續約未有新進展，相信需待政府撥款進度，但估計自己可繼續執教。

入選今次集訓的大港腳孫銘謙稱，此前只是分組訓練，效果難免有影響，今日一課回恢復團體訓練後，與隊友表現興奮：「可分組比賽，大家都很興奮落盡力。」首度晉升U23訓練、效力葡甲球隊科瓦彼達迪的18歲中堅梁祐維稱，暫未收到會方的歸隊通知，但估計下月底至8月初將會返回葡萄牙開操，故在港隊集訓可讓他提早適應訓練節奏。

另外，港超地區球隊佳聯元朗及和富大埔棄戰復賽兼下季港超，兩隊球員包括小港腳在內面臨失業。大埔球員孫銘謙透露，隊友們準備向勞工處追討欠薪，至於其下季去向，他僅承認有球會招手，但重申仍未有決定。跟元朗簽約兩年的門將黃梓豪稱，現仍未傾談解約事宜：「球會上月說，若有友會邀請，可自行離隊。現在會等消息和機會，繼續練習。自己都想繼續在港超展示能力和好的一面，今次入選U23都是對我今季表現的肯定。」

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