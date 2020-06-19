【西甲】賓施馬起孖升隊史射手榜第5　皇馬大勝向巴塞施壓 (16:51)

西維爾vs.巴塞隆拿 now632台周六凌晨04：00直播

皇馬上半場未能控制戰局，先被倒戈的華倫射手洛迪高摩連奴破網，但「食詐糊」入球無效。此後雙方僵持，皇馬至61分鐘終由賓施馬打開缺口，這名法國隊射手在86分鐘再有進帳，自加盟後在各項賽事累積攻入243球，力壓已故匈牙利隊名宿普斯卡斯，躍升隊史射手榜第5位。銀河艦隊是役亦有傷癒多時復出的阿辛斯奧建功，最終以3：0輕取對手。至於客軍華倫西亞復賽後連續兩仗不勝，今仗更有韓國隊新星李康仁在完場前，連續3次從後踢向皇馬隊長沙治奧拉莫斯，領紅被逐。

皇馬主場奏捷，續向明晨出擊的一哥巴塞隆拿施壓。主帥施丹認為球隊表現合乎預期：「現在要開始準備下仗，與巴塞的競爭相信會持續到煞科，但最重要是我們要保持穩定的發揮。聯賽尚有9場，我們會視每一場為決賽。」與此同時，施丹前隊友、巴西隊名宿朗拿度建議對方簽下基利安麥巴比：「他令我想起自己做球員的時候，若我是皇馬教練，我會將他由巴黎聖日耳門帶來班拿貝。」

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