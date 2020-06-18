【轉會】車路士4.3億購迪姆華拿　簽約5年　周薪17萬鎊 (17:51)

英、德兩地傳媒披露轉會費介乎5000萬至6000萬歐元（4.3至5.2億港元），周薪約17萬鎊（164萬港元）。華拿在官方聲明中稱：「我很高興及自豪可以加盟車路士，亦感謝萊比錫上下及球迷，永遠銘記你們。」

24歲的華拿4年前由史特加轉會至RB萊比錫，連同今晨賽和杜塞爾多夫的德甲賽事攻入本季第26球，他為萊比錫正式賽事上陣157場，攻入93球及交出40次助攻。他將與阿積士中場薛耶治在下月一同登陸史丹福橋，但根據國際足協最新轉會規例，兩人不會為車路士今季餘下賽事上陣。

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