【意盃：附精華】拿玻里12碼射贏祖雲捧盃　加度素執教首冠：足球之神顯靈 (15:31)

拿玻里與祖雲日前分別淘汰國際米蘭及AC米蘭，來到決賽，雙方門將均有上乘演出。42歲的保方法定時間合共有7次撲救，加上門柱擋出恩斯治尼的罰球及艾利夫艾馬斯的補射，得以力保不失。惟拿玻里的阿歷斯美列特在互射12碼階段，撲出保羅戴巴拿首輪主射。祖雲第2輪再有丹尼路雷斯宴客，相反拿玻里4輪全中，以4：2勝出，第6次贏得意大利盃。

僅比保方年長19日的拿玻里教練加度素，在賽後與球員捧起其教練生涯首個獎盃，但因備戰期間經歷喪妹之痛而未見開懷。賽前有傳他不滿前鋒夏榮羅辛奴的操練表現，後者是役亦未有上陣，但加度素賽後說：「我對足球的熱情，對教練這個職位的認真和尊重，或許令我有時對某些球員生氣，但會跟他們說正因如此，我才對球員生涯無悔。我相信足球有神的存在，當你做對了，就是一分耕耘，一分收獲。」有「上帝」之稱的拿玻里名宿馬拉當拿、意大利體育部長史巴達科拉均向「淺藍軍」送上祝賀，那不勒斯亦有大批球迷無視防疫隔離令，在市中心聚集慶祝。

拿玻里奪標亦令他們來季最少參加歐霸分組賽，但加度素認為球隊雖然暫列意甲第6，較第4的阿特蘭大少9分兼多踢一場，仍會以歐聯資格為目標。賽前落實續約的前鋒梅頓斯指：「決賽的表現解釋了我留下的原因，我曾考慮了一段時間，但球隊眾人的決心令我有了決定。」

另一邊廂，祖雲達斯主帥沙利則未獲得首項本土錦標，他承認復賽兩場法定時間均踢成0：0，其中一個原因是球星基斯坦奴朗拿度（C朗）不在狀態：「C朗、戴巴拿或是杜格拉斯哥斯達也好，都未發揮到應有水平。我賽後沒有訓話太多，因為我與他們一樣，感到生氣和失望，這時間最好沉默，明天再說。」祖雲在季初的意大利超級盃已敗陣，今次亦令C朗球會生涯首次連續兩場決賽飲恨。報道指沙利安排他互射12碼最後一輪操刀，但未等到他便宣告落敗。他上場意大利盃4強賽淘汰AC米蘭時曾操刀12碼失手。

今場另一焦點則是賽後的頒獎禮，一如傳媒報道因為防疫關係，工作人員搭台後便離場，兩隊最終派出會長作為頒獎嘉賓，免出現球員只自行領獎的尷尬場面。

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