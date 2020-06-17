【英超重開】曼城鬥阿仙奴演首日復賽焦點　悲情師徒對決重新出發 (20:39)

曼城vs.阿仙奴 now611/621台 周四凌晨03：00直播

阿迪達是首名確診新冠肺炎的英超職球員，而哥迪奧拿的母親於4月初染疫離世，兩師徒同成疫情的直接受害者，但他們均表示已準備好重新比賽，阿迪達說：「我不否認對壘感覺很奇怪，我認識曼城每個職球員，一起度過了美好的4年，我亦急不及待再次參加比賽。」哥迪奧拿也稱，期待跟阿迪達交手，並讚對方在曼城過去數季取得佳績，扮演相當重要的角色。哥帥又稱，接着面對頻密賽程，每場復賽都會用盡5個換人名額：「我盡可能會給後備球員上陣，這是未來數月減低球員受傷風險的唯一辦法。」

阿迪達在賽事以外，則仍要為奧巴美揚及大衛雷斯等球星的去留奔波，明日度過31歲生日的奧巴美揚將於明夏約滿，至今仍未續約。據報道，阿迪達已親自跟對方及其家人傾談續約：「我和他們已會談很多次，相信會找出一個雙方都滿意的協議。我們要讓奧巴美揚感受到，自己在球隊受重視，阿仙奴才是最適合他的地方。我和他的關係不錯，他在阿仙奴過得非常開心。」阿迪達又稱，希望後衛大衛雷斯留隊：「他在球隊有影響力，是青年球員的榜樣，我希望他可以留下。」

此外，曼城此仗將穿上胸口寫上「Cityzens Giving for Recovery」的球衣作賽，為抗疫籌款100萬鎊（約980萬港元）；兩隊球衣背後都會印上「Black Lives Matter」取代球員名字，阿仙奴的球衣還有反種族歧視臂章及支持英國國民保健服務（NHS）的胸口章。

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