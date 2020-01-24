【數讀德甲】拜仁登基紀錄連環破　睇齊祖雲達斯　功臣再爭個人榮譽兼三冠王 (17:54)

拜仁今晨作客1球小勝雲達不來梅，球員在草地面對只有攝影機和球會高層的看台慶祝，費歷克同時在場邊接受訪問，稱球會有更大野心：「我們踏出了第一步，達到首個目標，就是聯賽冠軍，但我們還有德國盃和歐聯。這無法預計而且困難的，我們必須保持良好狀態。」

拜仁在下月4日德國盃決戰利華古遜，8月初則會在歐聯16強次回合迎戰車路士，但首回合已作客大勝3：0。

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拜仁八連霸紀錄一覽

8 拜仁自2012/13年封王起，連續8屆奪標，追平祖雲達斯保持的五大聯賽紀錄，但後者正尋求意甲九連霸

9 中場湯馬士梅拿及後衛阿拉巴第9次與拜仁贏得聯賽錦標，追平列貝利上季紀錄。

29 拜仁30次贏得頂級聯賽冠軍，其中29次是德甲在1963年創立後，多於其他球隊28次的總和。

56 拜仁下季將超越漢堡，成為連續征戰德甲最長時間的球會

部分拜仁可未來兩仗打破的德甲紀錄

20 湯馬士梅拿暫時有20次助攻，較前禾夫斯堡中場奇雲迪布尼，於2014/15球季少1次

31 波蘭籍前鋒羅拔利雲度夫斯基今季射入31球，多入一球便會超越前多蒙特射手奧巴美揚，於2016/17球季所創的外援單季入球紀錄

101 拜仁今季聯賽暫時攻入93球，是德甲同期紀錄，但最後兩場需再多入9球，才可刷新1971/72球季狂轟101球的單季入球紀錄

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