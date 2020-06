【田徑】百米世界冠軍高文錯過藥檢即時停賽　或無緣東京奧運衝金 (15:33)

美國隊「飛人」高文昨晚在社交網承認,去年底錯過一次賽外藥檢,但強調並非刻意,甚至質疑藥檢人員未有履行責任,故意令他錯過藥檢。他稱:「當時我在離家5分鐘路程的商場,正在為聖誕節購物(我能提供單據及銀行證明),藥檢人員甚至沒有致電給我。若我收到電話,我隨時準備接受藥檢。」

高文原定在去年1月16日、4月26日及12月9日,一年內3次錯過藥檢。在他承認第3次未有接受藥檢後,田徑誠信委員會今日採取行動,暫時凍結高文的參賽資格,並展開調查。一旦罪成,去年獲100米及4x100米接力世界賽金牌的他,或會被罰停賽2年,無緣明年7月展開的東京奧運。

The AIU confirms a provisional suspension against Christian Coleman of the USA for whereabouts failures, a violation of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules.

Find out more ⬇️https://t.co/opInfkVlnV#AIUNews#CleanSport pic.twitter.com/JPMAh41Eke

— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) June 17, 2020