【田徑】百米世界冠軍高文錯過藥檢即時停賽　或無緣東京奧運衝金 (15:33)

美國隊「飛人」高文昨晚在社交網承認，去年底錯過一次賽外藥檢，但強調並非刻意，甚至質疑藥檢人員未有履行責任，故意令他錯過藥檢。他稱：「當時我在離家5分鐘路程的商場，正在為聖誕節購物（我能提供單據及銀行證明），藥檢人員甚至沒有致電給我。若我收到電話，我隨時準備接受藥檢。」

高文原定在去年1月16日、4月26日及12月9日，一年內3次錯過藥檢。在他承認第3次未有接受藥檢後，田徑誠信委員會今日採取行動，暫時凍結高文的參賽資格，並展開調查。一旦罪成，去年獲100米及4x100米接力世界賽金牌的他，或會被罰停賽2年，無緣明年7月展開的東京奧運。

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