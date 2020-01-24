【網球】美網如期8月底閉門舉行　美媒：只限1人隨行　夏納憂健康料不參賽 (13:43)

美國網球總會早前提交8月復賽的框架，指美網可如期在8月31日至9月13日舉行正賽圈，辛辛那提大師賽亦會搬到美網同一場地，在8月中作為熱身賽，在本港時間大約今晚至明晨公布細節，兩項賽事料計算世界排名積分。

不過，美國網總提交的計劃，早前已被世界「一哥」，塞爾維亞球手佐高域批評極度嚴苛及不合理。美媒《ESPN》引述指比賽除了閉門，取消青年組及混雙賽事，亦會嚴格限制球手的每日活動時間，甚至隨行人員只能得1人，球手需要在教練、物理治療師及家人中作抉擇。6屆女單冠軍，「細威」莎蓮娜威廉絲早前便表示不可能離開3歲女兒近20日而比賽。

另一方面，球手亦擔心前往疫情重災區比賽的風險，世界「一姐」巴迪等已表示不感到自己的健康獲保障。第2的夏納更向《紐約時報》指，今季不會到美洲及亞洲比賽，但其團隊否認在美網已退賽。有報道亦指職業網球聯會（ATP）及女子網球聯會（WTA）今日公布下半季賽程更新時，原定10至12月展開的一系列亞洲比賽，部分將取消，以便補辦因疫情延期的歐洲賽事。

暫時肯定不會出席美網的是「瑞士天王」費達拿，他早前再做膝部手術，要明年才復出。

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