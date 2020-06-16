【德甲】拜仁訪不來梅冀提早登基　費歷克樂見疫情下缺啤酒浴 (22:40)

雲達不來梅vs.拜仁慕尼黑 無綫85台、now670台、有線611/651台 周三凌晨02：30直播

德甲冠軍傳統上在封王當季的主場煞科戰賽後，為球員提供大杯啤酒慶祝，不少球員都會將此撥向主教練，但相關行為在今年疫情復賽後被禁，慕尼黑市長早前亦表明不能舉辦巡遊。對於明晨賽後，報道指由於只容許不多於100個通過病毒檢測的人進入草地範圍，球員家屬，甚至路明尼加、漢尼斯、簡尼等拜仁高層都難以一同慶祝，傳媒指職球員只會在不來梅的酒店慶祝，翌日早上返回慕尼黑。費歷克稱不知慶祝內容：「這留給球隊經理負責吧，我不是那種連續14日，高舉雙手通街走的人。」

拜仁今日才啟程往不來梅比賽，是役將有羅拔利雲度夫斯基及湯馬士梅拿停賽復出，有微傷的約舒亞舒克斯、比列錫及查維馬天尼斯均可候命。主場的不來梅暫時仍排尾二，但護級前景遠較復賽前理想，今場有比沙路及奧古斯天臣傷癒，中鋒富克洛養傷大半季後，亦於上場復出兼埋齋。

另外，德乙榜首球隊比勒費爾德，今晨（16日）大勝特雷斯登4：0，下場若對達斯泰特勝出，便會篤定力壓漢堡及史特加封王，下季重返德甲。前德甲冠軍、現降至德丙的凱沙羅頓，則申請破產。

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