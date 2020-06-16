【歐聯】歐協明日或落實歐聯改單循環　8月里斯本重開　歐霸德國舉行 (12:59)

歐協將在未來兩日舉行執委會，首日議程的重點是各項轄下延期比賽的補賽進展。由於大部分歐洲聯賽趕及8月初或之前完成，歐陸傳媒稱委員將一致同意歐聯及歐霸8月中重開，日程亦大定。因新冠病毒肺炎疫情，在3月中未完成的4場16強賽事，仍會按原定的兩回合主客制分勝負，但由8月12至15日的8強起，賽事將改為單循環，並移師里斯本的盧斯球場（賓菲加主場）及艾維拉迪球場（士砵亭主場）舉行，決賽暫定為8月23日。至於原定舉辦今年決賽的土耳其伊斯坦堡，預計可獲下年決賽主辦權。

歐霸16強則因兩場西、意球隊對戰未完成首回合，不會維持主客制，有可能取消另外6場首回合成績。16強比賽與之後的階段，將8月10日起一併在德國西部的杜伊斯堡、杜塞爾多夫、蓋爾森基興（史浩克04根據地）及科隆上演，波蘭格但斯克的決賽主辦權則料順延一年。兩項盃賽的冠軍會在9月24日，在匈牙利布達佩斯合演歐洲超級盃。

明日會議亦會同時交代各級別歐洲國家盃、歐洲國家聯賽及五人足球賽的最新進展，但傳媒對方案內容有分歧，只預期12個主辦城市，或有部分因賽事延期至明年，退回主辦權。

歐協後日則會商討2022世界盃歐洲區外圍賽抽籤、財政公平競技條例（FFP） 及青年球員頭槌訓練守則細節。

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