【港超】大埔元朗失業球員難落班　前帥郭嘉諾憂來季流失入場球迷 (21:00)

大埔上季歷史性首奪港超冠軍，但今季班底大變及轉換內地贊助商，最終出現欠薪問題，退出復賽及來季。已請辭的大埔主教練馮凱文表示，現時他只能盡力致電相熟球會替球員「叩門」，但不計外援，只有2、3名本地球員成功落班，其餘仍未有着落，「下季可能不足10隊下，少一隊等於少一個機會，加上現在市道欠佳，是相當困難。」他透露，有球員現時只能做兼職，包括做Uber司機等散工。至於身兼港甲凱景主席的他，有否意向繼上季再升超，從而接收舊部，馮稱沒有入信申請升超，尋求贊助會隨疫情更困難：「資源不足下辦一隊港超，對球會和球員都會很辛苦。」他說，現作為大埔職球員代表，會盡力幫球員追討欠薪，但指會方及贊助商至今未有人現身交代會否賠償等情況：「球員無可能無了期等，未來可能會採取行動，有球員已準備到勞工處求助。」他亦透露，兩名大埔韓援金承龍及金玟基已返回韓國，前者暫未有港超友會問津，或較大機會留韓落班。

大埔門將陸平中透露，不少隊友仍未落班，「大家起初對球隊下季繼續參賽是有些希望，現在多隊退出，球員需求減少，新升班球會又不明朗，球員流動性不大。」他稱，一眾隊友會續向會方追討欠薪和獎金：「球員不介意無比賽的月份折扣出糧，但球員跟會方傾談時，對方都只是說球會無錢。」

曾先後執教元朗及大埔的教練郭嘉諾表示，接獲兩隊不少球員求助，亦承認來季可接收球員球隊不多，如今球員面對至少3個月空窗期，部分只能兼職維生，甚至已轉行做保險，「現時球員真的只能得個等字，但我希望如想繼續做職業球員的，這段時間咬實牙關，將來待市道好轉時再尋求機會重返球場。」至於上季協助大埔奪冠的李志堅稱，地區球隊角色重要，是讓青年球員發展足球的渠道，亦對大埔退出港超感可惜，但稱需理解現時經濟轉差，情況非一日之寒，「都沒辦法，希望將來會有轉機，球會隨世界變化，凡事有好壞時候 。」

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