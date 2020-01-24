【港超】FIFA新指引擬禁新球員參加復賽　多隊港超批跟足總安排打亂部署 (18:36)

今季港超法定的16周註冊期，設置在季前去夏及季中今年1月，並已全數完結。FIFA最新指引雖指出「因新冠肺炎疫情被單方面解約或約滿的球員，可在註冊期外在新球會註冊」，但指出約滿一項，「只適用於已腰斬的聯賽，且合約以『球季完結』等字眼，而非確實日期作為約滿時間」。至於來季夏季轉會窗的安排，FIFA指只能跟今季季尾重疊最多4周，意味若今季港超復賽10月底完結，新季轉會窗只能在10月初展開，而非足總原先計劃向FIFA建議的8月初。在此段時間註冊的球員，亦只能參與下季比賽，意味港超球會最近數月簽入的新球員，都不能在預計8至9月重開的復賽上陣。

冠忠南區及愉園同樣先後跟4名外援約滿離隊，但新簽入外援若未能復賽上陣，或面臨人腳不足。多間參加復賽的港超球會均表示，FIFA指引與香港足總提出的安排有很大分別。有球會高層稱：「足總一直話已同FIFA傾好，所以大家當新球季咁簽新球員，同時放走好多球員，但現在證明FIFA根本冇向足總確認，結果球員走的已走，新加盟就唔踢得。」

南區主席陳文俊表示，上月14日足總通知球會可簽新球員參與復賽，球隊才開始簽入兩名新前鋒佐佐木周及史提芬彭利拿，若最終新球員未能參加復賽，球會不排除索償及棄戰復賽：「原本參加復賽是希望為來季練兵熱身，如今可能不夠球員，可用外援只餘兩人，其中一個還身兼主教練（列文），這樣仲有乜意思？若知道指引，球會可能優先跟舊球員傾延長合約。」他苦笑地稱，現時隨時只能重召狄卡奧或查維斯等早前離隊的外援，但歸隊只踢4、5場復賽，情况尷尬。

理文主教練陳曉明表示，當初有向足總反映FIFA指引，但足總回覆稱不一定要跟從，最終球隊只能跟從遊戲規則組軍，簽入中村祐人及曾錦濤，「足總有沒看清FIFA規例，我是有保留和疑問的，現在FIFA出補充指引，不知足總如何應對，因為指引明顯是跟當初足總安排有違背，即使足總最終獲FIFA放寬情况，亦是不專業的表現，需要檢討。」

至於傑志亦有主力費蘭度離隊，會長伍健表示，足總今次處理球員註冊情况當然不理想，球會亦只能按照足總規定而組軍，「任何球隊都不想新球員不能落場比賽，但一切都要待國際足協決定。」東方龍獅主教練李志堅表示，今季港超變成跨球季的特殊情况，球會需準備跨年度的兩份合約，而且球員亦有權選擇續約與否，故球會角色被動。

據了解，足總今午就此召開會議商討對策，認為指引有例外情况，計劃向FIFA爭取放寬球員註冊期。

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