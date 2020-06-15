【西甲】皇馬奏捷拉莫斯建功平紀錄　馬些路破網單膝跪撐平權 (17:11)

皇馬開賽僅4分鐘便由卻奧斯先開紀錄，此後一直控制戰局，顯然未有因使用B隊球場出擊而影響表現。至30分鐘，夏薩特獲得單刀機會，卻橫傳予狂奔70米後上的隊友沙治奧拉莫斯，後者不負所託取得歷來在西甲的第67個入球，追平荷蘭隊名宿朗奴高文的西甲後衛入球紀錄。皇馬7分鐘後再憑馬些路的入球，最終以3：1擊敗有比加斯在下半場破蛋的伊巴。銀河艦隊賽後28戰得59分，續以兩分落後巴塞隆拿位列次席。

皇馬在復賽後打響頭炮，夏薩特及拉莫斯等表現出色固然成為焦點，但馬些路入球後的慶祝動作亦備受關注。這名巴西國腳效法德甲的查頓辛祖及阿舒拉夫等，以行動表達支持種族平權的訴求，單膝下跪並高舉緊握拳頭的右手，聲援早前被白人警員壓頸死亡的美國黑人男子弗洛伊德。至於主帥施丹據報賽後斥責部分球員下半場表現鬆懈，但仍稱讚夏薩特發揮出色：「他今仗上陣了1小時，更曾多次被對手侵犯，但半場時他說沒有問題。整體而言，他滿意自己的表現，我也非常滿意。」

其他報道：【意甲】被指未獲安排病毒檢測涉歧視 布雷西亞擬告巴洛迪利誹謗

其他報道：【西甲】施丹皇馬第200仗首用B隊主場 馬體會作客失分續排第6