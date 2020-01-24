【西甲】施丹皇馬第200仗首用B隊主場　馬體會作客失分續排第6 (22:02)

皇家馬德里vs.伊巴 now632台 周一凌晨01：30直播

皇家蘇斯達vs.奧沙辛拿 now632台 周一凌晨04：00直播

施丹於2016年1月首執皇馬教鞭，助皇馬在歐聯三連霸，離開10個月後再接手，在各項正式賽事帶隊錄得131勝43和26負。明晨迎來執教皇馬的第200場賽事，他卻因班拿貝球場重建，要首次在B隊迪史堤芬奴球場督師成年隊，但他認為無問題：「沒錯我們習慣在班拿貝作賽，但我們在這裏訓練，場地大細也一樣，準備好在迪史堤芬奴出擊。」皇馬明晨作客伊巴，預計翼鋒夏薩特將復任正選；皇家蘇斯達亦會迎戰奧沙辛拿。

馬體會則在今晚作客1：1逼和畢爾包，賽後續排第6。施蒙尼是役排陣令人意外，中場馬高斯洛蘭迪伙迪亞高哥斯達合組雙箭頭，先開紀錄的卻是主隊。阿度里斯掛靴，今仗撐拐杖到場支持，畢爾包中場蒙尼恩37分鐘後上破網。哥斯達則在兩分鐘後扳平，慶祝時他舉起女子隊球員Virginia Torrecilla的14號球衣，向上月完成腦腫瘤手術的對方送上支持。後備上陣的安祖哥利亞及辛迪亞高阿里亞斯，下半場連環射門均未能為客軍反超前。

由於馬體會及基達菲復賽首輪失分，令西維爾前四位置穩妥，但球隊仍未知奧甘波斯及蒙尼亞艾哈達迪的傷勢。其後日對手利雲特同樣因為主場翻新，要借用一支西乙B球隊的球場，完成今季餘下6輪主場賽事。

另外，西甲賽會在復賽時只公布第29至31輪的比賽時間，昨日再公布緊接3輪賽程，巴塞隆拿對馬體會一仗定於7月1日凌晨，同一輪皇馬對基達菲則安排在兩日後舉行。

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