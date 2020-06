【西甲】施丹皇馬第200仗首用B隊主場　馬體會作客失分續排第6 (22:02)

皇家馬德里vs.伊巴 now632台 周一凌晨01:30直播

皇家蘇斯達vs.奧沙辛拿 now632台 周一凌晨04:00直播

施丹於2016年1月首執皇馬教鞭,助皇馬在歐聯三連霸,離開10個月後再接手,在各項正式賽事帶隊錄得131勝43和26負。明晨迎來執教皇馬的第200場賽事,他卻因班拿貝球場重建,要首次在B隊迪史堤芬奴球場督師成年隊,但他認為無問題:「沒錯我們習慣在班拿貝作賽,但我們在這裏訓練,場地大細也一樣,準備好在迪史堤芬奴出擊。」皇馬明晨作客伊巴,預計翼鋒夏薩特將復任正選;皇家蘇斯達亦會迎戰奧沙辛拿。

馬體會則在今晚作客1:1逼和畢爾包,賽後續排第6。施蒙尼是役排陣令人意外,中場馬高斯洛蘭迪伙迪亞高哥斯達合組雙箭頭,先開紀錄的卻是主隊。阿度里斯掛靴,今仗撐拐杖到場支持,畢爾包中場蒙尼恩37分鐘後上破網。哥斯達則在兩分鐘後扳平,慶祝時他舉起女子隊球員Virginia Torrecilla的14號球衣,向上月完成腦腫瘤手術的對方送上支持。後備上陣的安祖哥利亞及辛迪亞高阿里亞斯,下半場連環射門均未能為客軍反超前。

由於馬體會及基達菲復賽首輪失分,令西維爾前四位置穩妥,但球隊仍未知奧甘波斯及蒙尼亞艾哈達迪的傷勢。其後日對手利雲特同樣因為主場翻新,要借用一支西乙B球隊的球場,完成今季餘下6輪主場賽事。

另外,西甲賽會在復賽時只公布第29至31輪的比賽時間,昨日再公布緊接3輪賽程,巴塞隆拿對馬體會一仗定於7月1日凌晨,同一輪皇馬對基達菲則安排在兩日後舉行。

