【意盃：有片】拿玻里淘汰國米闖決賽　加度素帶淚勝利獻亡妹 (20:11)

首回合以0：1敗陣的國際米蘭，今仗作客開賽2分鐘，憑中場基斯甸艾歷臣開出角球直接彎入龍門，先拔頭籌。然而射手盧卡古及拿達路馬天尼斯其後未能建功，簡達華屢次施射亦未能考驗主隊門將奧斯賓拿，加上後衛希沙積嚴防國米中場巴列拿，令國米未能再取得入球。完半場前4分鐘，拿玻里憑梅頓斯接應恩斯治尼的傳送，無人看管下輕鬆破網。這個入球除為拿玻里鎖定決賽席位，也令加盟球隊7年、在各項賽事累積攻入122球的梅頓斯，超越咸錫成為隊史神射手。

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作為歐洲其中一個疫情最嚴重的國家，兩軍今仗賽前為死者默哀，賽會更邀請3名醫護人員到場，獲一眾球員鼓掌致敬。拿玻里主帥加度素的胞妹上周因病離世，他賽後一度感觸落淚，並將勝利獻予對方：「我要將這場勝仗獻予父母和妹妹，也希望感謝所有關心我的人，她的離世是我的一大損失。」加度素又為麾下的表現感到自豪：「他們獻出所有，失第一球並非完全是奧斯賓拿的責任。球員只要繼續相信自己，決賽對祖雲達斯就能發揮最佳表現。」

自中國籍班主張康陽4年前入主球隊，國米一直未嘗冠軍滋味，今仗再與錦標擦身而過。主帥干地難掩失望之情，稱球隊理應晉級決賽：「我們控制戰局，但因球員犯下一個低級錯誤而失守。奧斯賓拿（拿玻里門將）的表現出色，是全場最佳球員。」然而，拿玻里在決賽將缺少這名需停賽的功臣，意味意大利籍門將阿歷斯美列特需把關，冀領軍自2012/13球季後再度稱霸意盃。

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