【西甲】美斯1入球2助攻復賽即破紀錄　狂迷闖草地合照後遭警刪相 (16:22)

巴塞今場66秒便由中場維達爾頭槌先開紀錄，主場的馬略卡則有「日本美斯」久保建英上半場中段三度禁區頂起腳，但都未能射破達史特根十指關。飲水小休更令馬略卡失去節奏，37分鐘禁區未能解圍下，被美斯頭槌傳予巴夫韋迪，射入個人加盟巴塞首球。

因疫情留下長髮、剃去鬍鬚的美斯，賽前熱身的照片已被網民討論比較新形象，下半場早段更吸引一名球迷，身穿阿根廷隊印有美斯名字的球衣，闖入球場要求合照。事件未影響美斯的表現，雖然他妙傳巴夫韋迪及朗奴阿羅約的兩球單刀，均未能轉化為入球，但給佐迪艾巴79分鐘仍把握其過頭波破網。美斯更在補時以右腳埋齋，助巴塞大勝4：0，暫領先周一凌晨出場的皇家馬德里5分。

自施迪安今年1月接手巴塞後，18個聯賽入球，有15球都是由美斯射入或助攻，顯示他在球隊的重要性。蘇亞雷斯今仗後備上陣，預計在未來10場可分擔美斯部分攻擊責任。施迪安亦稱阿蘇狀態理想，即使拿達路馬天尼斯來投，阿蘇仍會是球隊主力，：「巴塞永遠是收購最佳球員的，我不認為蘇亞雷斯需要被取代。當然他與美斯是球隊入球主力，管理層可能會認為要再加一名前鋒，但我覺得基沙文未來會有更多入球。」

相關報道：【西甲】武磊上帝之手後單刀建功 愛斯賓奴復賽響頭炮仍排榜尾

其他報道：【意甲】被指未獲安排病毒檢測涉歧視 布雷西亞擬告巴洛迪利誹謗

el nuevo look de messi te despeja la x con la mirada pic.twitter.com/8vedaeNdtT — Ysy Bostero (@ysy_aBostero) June 13, 2020