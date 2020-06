【西甲】武磊上帝之手後單刀建功　愛斯賓奴復賽響頭炮仍排榜尾 (22:00)

武磊今年3月中證實感染新冠病毒肺炎,經兩次檢測呈陰性後在上月初康復及恢復訓練。愛斯賓奴現排西甲榜尾,今晚復賽首戰以武磊伙拍卡里利正選攻堅,前者在18分鐘即有貢獻,一次前場接應高空波,逼得客軍門將費蘭度柏捷高闖出禁區外接球,球證即出示紅牌驅逐離場。把握多踢一人優勢,武磊於7分鐘後接應傳中破網,但因手球判詐糊兼領黃。球隊及後在上半場補時階段打開紀錄,而武磊在換邊後兩分鐘,終把握一次單刀得手,攻入個人在今季西甲的第4球,並於51分鐘被換出。愛斯賓奴終以2:0擊敗10人應戰的艾拉維斯,取得護級寶貴的3分,賽後距離尾四的切爾達只差3分但多踢一場。

此外,武磊日前入選亞洲足協公布的西甲歷來最佳亞洲球員最後6強,入選尚有日本隊中場乾貴士,以及暫時領先、曾效力奧沙辛拿的伊朗雙雄尼高南及索查,公眾投票於下周四截止。

A sprinting Wu Lei breaks free to double @RCDEspanyol 's lead over @Alaves #EspanyolAlaves 📺💻📱 - beIN SPORTS XTRA: https://t.co/l9ui33GcoB pic.twitter.com/P4dECyKYxs

What on earth is the Alaves keeper thinking here? 😂😂 #LaLiga pic.twitter.com/ClwCnZPjyI

