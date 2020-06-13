【英超】曼聯千萬獎金推動蘇帥爭前四　普巴波基斯友賽首合作吃敗仗 (20:11)

曼聯在英超停擺前暫列第5位，只落後第4位的車路士3分，聯賽尚餘9輪，為力爭前四，球會高層格拉沙家族決定獎金加碼。英國《太陽報》報道，曼聯只要取得下季歐聯入場券，領隊蘇斯克查即可獲得100萬鎊（約978萬港元）的額外獎金。

紅魔自季中簽入葡萄牙隊中場波基斯費南迪斯後，聯賽停擺前協助球隊各賽事11場不敗。曼聯今晨與英冠球會西布朗連續踢兩場各60分鐘的友賽，這名曼聯新寵兒與養傷數月的保羅普巴首次正選合作，二人有多次配合，包括普巴傳中予波基斯近射，惟射中網側，波基斯亦射入12碼延續入球走勢，但之後曾宴客，最終以1：2落敗。第二場友賽雙方以不同陣容再戰，曼聯憑安達斯彭利拿梅開二度，以3：1贏回一仗。

雖然這對組合首仗落敗，但曼聯名宿沙夏認為，普巴會因波基斯在陣有更佳發揮：「普巴康復後重拾動力，而且我不認為他之前在球隊獲得足夠支持，現在多了波基斯在身邊，普巴可以成為領袖，也是另一個創造者。」曼聯名宿費查表示，二人合作要發揮出最佳效果，其中一方必須在場上調整踢法，作出一些犧牲。曼聯下周五復賽首仗作客惡鬥熱刺，熱刺今亦在熱身賽落敗，傷癒的哈利卡尼及孫興慜壓陣下，以1：2不敵英超榜尾的諾域治。

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