【港超】港甲一哥晉峰籌備升超　認班底大定難簽失意兵　凱景未入紙升班 (17:23)

晉峰總教練何信賢接受本報查詢時表示，球會正申請港超需要的亞洲足協球會牌照，準備相關文件，並根據足總要求，尋找認可的物理治療師及財務總監等職位，現只待足總董事會批准，就可參與下季港超。他透露，最近有不少未落班的港超本地及外援自薦，但球會已跟大部分今季甲組班底續約，暫未考慮簽入港超球員，但補充一切有待西班牙籍主教練艾斯達維決定：「最初創辦晉峰是希望給本地青年球員機會，當中有些已跟隨球隊一段時間，球會希望給他們機會挑戰港超，所以最多只能簽入兩至三名新球員。」

他透露，「衝超」班費預算1000萬元內，主教練艾斯達維將於8月中返港，兩名外援中場卡爾特納及翼鋒費利浦薩都會留隊，但稱或不會用盡外援名額，艾斯達維只會多簽一名西班牙籍中堅舊部加盟，繼續踢出西班牙式的傳控足球風格：「未有用盡外援名額是有些冒險，希望青年球員珍惜，把握機會。我亦信任西班牙籍教練，有信心他以現有班底在港超站穩陣腳。」

另邊廂，大埔前主教練、現任港甲球隊凱景主席馮凱文表示，球會暫未有打算升班，亦沒有入紙申請升超：「除非未來數個月有好突破性進展發生。」他透露，正跟其他港超球會聯絡，盡力協助大埔解約球員落班。

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