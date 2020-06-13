【意盃】祖雲達斯僅靠首回合入球闖決賽　沙利：C朗射失12碼不尋常 (16:13)

兩軍在今仗賽前默哀一分鐘，悼念在意大利的新冠病毒肺炎死難者。祖雲達斯在2月的首回合，靠C朗補時射入12碼而作客逼和對手1：1，今場16分鐘亦因AC米蘭守將安德列干迪禁區內手球，獲得12碼，但C朗操刀中內柱彈出。客軍鋒將列比錫在1分鐘後嚴重犯規被逐，令「斑馬軍」即使全場佔優，但一直未能射破基安盧基當拿隆馬，兩回合計只得憑較多作客入球晉級。

C朗對上一次射失12碼已是上年1月，之後連同國家隊賽事13射全中。雖然是球圈有名的大賽球員，但沙利認為這名葡萄牙隊球星今場早段宴客，多少影響到其後發揮：「他與其他球員一樣，前30分鐘踢得十分好。他不常12碼失機，可能對他心理有點反應，但中內柱不入只是不好運。他今場的位置偏近中鋒，但我不認為這影響到其發揮。」沙利於62分鐘一口氣換出比真歷等3名中場，他承認犯錯，令球隊一度失勢。

意大利盃決賽將當地下周三晚上演，祖雲達斯的對手將是明晨拿破里迎戰國際米蘭的勝方，雙方首回合同樣賽和1：1。

其他新聞：【英超】雲迪積克勢續約利物浦5年 周薪216萬成隊史最高薪球員

其他新聞：【西甲】久保建英認不擅踢翼鋒 冀「在馬略卡10號位突破及傳射」