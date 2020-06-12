【英超】超級電腦預測最後排名　曼聯無緣前四　熱刺及阿仙奴得第8和9 (20:30)

英超下周三復賽，將馬不停蹄完成餘下92場比賽。據《太陽報》報道，統計界翹楚Sportradar處理所有比賽數據，再透過人工智能技術，從而得出英超最後成績。利物浦將以96分首次稱雄；換言之，他們餘下9周只獲14分；曼城則豪奪27分累得84分，以亞軍衝刺，餘下兩個歐聯參賽席位，將屬於季軍李斯特城及殿軍車路士，少「藍戰士」5分屈居第5的曼聯只能出席下季歐霸，但若曼城下月證實被禁歐戰兩年，「紅魔」便可獲歐聯入場劵。

據報北倫敦雙雄熱刺及阿仙奴，分別在餘下聯賽只得11和12分，終以目前的第8和9名衝刺。阿仙奴原地踏步主因是，餘下聯賽硬仗不少。是足總盃8強份子的「兵工廠」，或仍有機會以這賽事冠軍名銜參戰歐霸。阿仙奴今晨在熱身賽以2：3負英冠球會賓福特，其間後衛大衛雷斯在球隊領前1：0時，於中場因「高章」犯錯，導致球隊被扳平。此外，阿士東維拉預測將會包尾，與尾二般尼茅夫及尾三諾域治一起降班。

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