【英超】超級電腦預測最後排名　曼聯無緣前四　熱刺及阿仙奴得第8和9 (20:30)

英超下周三復賽,將馬不停蹄完成餘下92場比賽。據《太陽報》報道,統計界翹楚Sportradar處理所有比賽數據,再透過人工智能技術,從而得出英超最後成績。利物浦將以96分首次稱雄;換言之,他們餘下9周只獲14分;曼城則豪奪27分累得84分,以亞軍衝刺,餘下兩個歐聯參賽席位,將屬於季軍李斯特城及殿軍車路士,少「藍戰士」5分屈居第5的曼聯只能出席下季歐霸,但若曼城下月證實被禁歐戰兩年,「紅魔」便可獲歐聯入場劵。

據報北倫敦雙雄熱刺及阿仙奴,分別在餘下聯賽只得11和12分,終以目前的第8和9名衝刺。阿仙奴原地踏步主因是,餘下聯賽硬仗不少。是足總盃8強份子的「兵工廠」,或仍有機會以這賽事冠軍名銜參戰歐霸。阿仙奴今晨在熱身賽以2:3負英冠球會賓福特,其間後衛大衛雷斯在球隊領前1:0時,於中場因「高章」犯錯,導致球隊被扳平。此外,阿士東維拉預測將會包尾,與尾二般尼茅夫及尾三諾域治一起降班。

🏟 We held our second behind closed doors friendly at Emirates Stadium earlier today, losing 3-2 to Brentford



🗞 Read the match report 👇

— Arsenal (@Arsenal) June 10, 2020