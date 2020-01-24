【F1】日本等亞洲3站取消　歐洲賽道料補上　營運總監：巴林等將跑兩場 (18:23)

F1在聲明中指亞塞拜疆及新加坡均屬街道賽，準備較繁複，日本站則有出入境限制問題，3場賽事的籌辦者紛紛決定停辦今年比賽。連同季初的澳洲、荷蘭、摩納哥、法國等分站，原定22場的比賽已有最少7站肯定取消，越南站、美國站及加拿大站亦相信難以補辦。

F1賽會仍希望今季能舉辦15至18場比賽，歐陸傳媒指由於9月及10月賽期空檔甚多，F1有機會重辦本身不在今季賽程的聖馬力諾站、德國站及葡萄牙站。羅斯布朗亦指部分賽道或參考下月開鑼的奧地利站做法，連續兩星期在同一地點舉行比賽：「例如季尾的巴林站，本身也有一條用於耐力賽的賽道，而它亦有國際汽聯的一級許可，基本上我們可在當地跑兩條不同的賽道。」原定9月尾舉行的俄羅斯站，位於索契的賽道亦可提供類似的改建。

F1將下月5日在奧地利揭幕，之後轉戰匈牙利、英國、西班牙等，至9月6日的意大利站的8站已確定日期。

世界電單車錦標賽（MotoGP）則昨日公布新賽程，首站於7月19日在西班牙赫雷斯舉行，惟需待當地政府批准，賽會或增非歐洲站，包括馬來西亞、泰國、美國及阿根廷站，但不遲於12月17日完季。電動方程式（FE）未定6站補賽日期，而世界拉力賽（WRC）則只餘阿根廷、意大利等5站仍未取消。

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There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020. We look forward to being back there in 2021 Posted by F1 on Friday, 12 June 2020