【西甲：附精華】西維爾贏復賽首戰　網民恥笑電視台後期製作：看台似紙屑 (17:27)

西甲如早前重開的德甲一樣，設有人造打氣聲。當地電視台製作團隊更在今晨比賽直播中，嘗試用後期製作，模仿看台滿座而顏色繽紛，但像真度不高，被網民形容像慶祝典禮中的五彩紙屑，甚至是20年前的電子遊戲。更大的問題是，填滿看台的畫面只限於中線廣角鏡，轉到其他角度的鏡頭時，背景仍是一排空凳。

回說比賽，西維爾下半場憑翼鋒奧甘波斯射入12碼，連續5場聯賽建功，再助攻費蘭度法蘭斯高埋齋，以2：0擊敗貝迪斯，勝出塞維利亞市打吡，鞏固第3名位置。不過，主隊開紀錄的12碼被指是誤判，貝迪斯後衛馬斯巴查稱自己爭頂時，較敵鋒盧克迪莊先起跳，不理解為何犯規。

西甲明晨將上演另一場打吡戰，由華倫西亞迎戰利雲特，排第4的基達菲亦會作客格蘭納達。榜首巴塞隆拿及次席皇家馬德里，則分別在下周日及周一凌晨作客馬略卡和迎戰伊巴。

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