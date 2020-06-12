【港足】球迷組織會面足總交流　教練聯盟去信民政局促分階段重開球場 (15:24)

「撐場大聯盟」聯絡人陳智聰表示，昨午大聯盟代表與貝鈞奇會面兩小時，交流足總管治問題，氣氛融洽，認為在推動足球發展及改革足總管治上，雙方目標一致。大聯盟引述貝鈞奇稱，承認目前足總管治及組織有很多不足，要做多方面改善方能符合公眾期望，歡迎球迷及持份者續提出建議。

大聯盟建議在足總董事會加入教練及球迷等三類持份者，大聯盟指貝鈞奇在會上稱個人認同，認為與一般學校法團校董會精神類似，但指如何落實需徵詢其他董事意見，亦認同規定董事的會議出席率低於某百份比需退任的要求合理，但指需斟酌百份比，並指會考慮增辦足總諮詢球迷的會議。

另邊廂，由500名本地足球教練組成「香港足球教練大聯盟」，本周中去信民政事務局長徐英偉、體育專員楊德強及康文署長劉明光，促請政府逐步開放全港足球場予市民使用。

教練大聯盟表示，受疫情及限聚令影響，全港足球場已關閉逾三個月，在上月起部分公眾場所及運動場地可放寛使用下，建議足球場可分三階段放寬使用，首階段先給職業球會、地區隊及校隊，每次場內依限聚令限8人使用；待連續14天本地零確診後，場內人數增至22人；在28天零確診時，可全面開放公眾使用。大聯盟認為，足球場地空間較其他場地空曠，教練可在訓練內容避免有身體接觸，只集中個人技術及體能鍛練以減低感染風險，並期望與相關政府官員會面交流意見。

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