【德國盃】羅拔仔入今季第45球　拜仁第24次坐亞望冠　7‧4決戰利華古遜　 (17:03)

拜仁翼鋒比列錫開賽14分鐘，接應湯馬士梅拿傳球頂入打開紀錄。兩年前決賽曾挫拜仁的法蘭克福於69分鐘，憑後備上陣才3分的後衛丹尼達哥斯達扳平。74分鐘，羅拔仔為拜仁射入2：1奠勝一球，球隊亦得以近5季四度坐亞望冠。以30球領前德甲射手榜的羅拔仔，今季德國盃也暫以4球並列射手榜榜首。

湯馬士梅拿說：「我們上半場本可入4或5球，若是這樣，下半場便可輕鬆點。你會感到兩支球隊下半場末段都出現疲態，但我們做好防守，尤其是面對對方的長球方面。我們之後需好好休息，為周六德甲做好準備。賽程頻密正懲罰所有球隊，所以你不能抱怨。」拜仁下場聯賽迎戰慕遜加柏若勝出，同日多蒙特又敗走杜塞爾多夫的話，拜仁便可成為八連霸。

拜仁將在7月4日與利華古遜決戰，後者認為隨着德國多區逐步放鬆新冠肺炎疫情期間的社交管制措施，建議最早在德國盃決賽上，允許保持安全社交距離下，允許少量觀眾入場觀戰。

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