【美職回歸盃】美職7月8日改盃賽模式重開 26隊赴奧蘭多迪士尼閉門爭冠 (17:56)

美職在3月開季僅兩輪便因新冠病毒疫情停擺，聯盟昨晚終於宣布復賽計劃，與NBA一樣，賽事將移師奧蘭多迪士尼內的體育大世界園區進行，並臨時改名為「美職回歸盃」，26支球隊雲集當地閉門交戰之餘，賽制亦改成盃賽模式，東、西岸各分成3組，每隊進行3場小組賽，每組首、次名，加上4支成績最佳第3名出線16強。其中原本處於西岸的拿舒維爾，在小組賽被調到東岸，令東岸合共有14支球隊，西岸則變成12隊，至於原本完成的常規賽前兩輪將會作廢。

由於奧蘭多城有「半個主場」優勢，賽會將該會定為種籽隊並列入A組，而該組將有6支球隊，其餘5組則各有4隊角逐，而小組抽籤將於日內進行。而各隊可於美國時間本月26日起抵達當地集訓，決賽日定於8月11日上演。

此外，美職總裁加柏在聲明中表示：「我們感謝迪士尼提供場地予各隊在安全環境下比賽。而我亦希望藉此為弗洛伊德的死亡深表哀悼，這次事件令我們的國家再次關注種族主義的問題。我希望未來聯盟可推行一些具有意義及影響力的計劃，為平權出一分力。」而他又表明將容許職球員以和平方式抗議，聲援弗洛伊德，「在多元、平等、包容的環境下，聯盟支持表達自由，和平示威是美國和加拿大的標誌。若有人想在賽前奏國歌時抗議，不論是單膝下跪還是站立，只要是和平，我們都支持」。

「美職回歸盃」時間表

6月24日 各隊可陸續赴奧蘭多比賽場地集訓

7月8日 美職回歸盃展開

7月25-28日 16強

7月30-8月1日 8強

8月5-6日 4強

8月11日 決賽

註：以上為美國時間

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