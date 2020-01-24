【體壇發聲】東京奧運續禁選手場上示威　大坂直美：體育明星影響力勝政客 (18:52)

IOC今年1月就《奧林匹克憲章》第50條頒布3頁指引，禁止運動員在東京奧運宣揚政治、宗教及種族訊息，列明展示標語、手勢、下跪等均屬違規。英國《電訊報》報道，IOC回覆指引在明年奧運仍然有效，意味近日在賽場常見的抗議行為，或令運動員面臨處分甚至停賽。IOC今晚召開網上會議，料將談及反歧視運動。

自黑人弗洛伊德被警員跪頸後死亡，不少賽會及組織對場內抗議的態度出現變化。國際足協（FIFA）最先呼籲各國足總不要懲處球員，而4年前因卡佩尼克（Colin Kaepernick）「跪國歌」掀起風波的美式足球聯盟（NFL），近日鼓勵球員發聲及和平抗爭。美國奧委會亦發聲明支持平權，將成立運動員主導的小組助黑人發聲；但不足一年前，劍擊男將英博登（Race Imboden）及鏈球女將Gwen Berry因在泛美運動會作政治抗議，被美國奧委會訓斥，險被禁賽12個月兼緣盡東奧。

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至於高調支持平權的日籍網球女將大坂直美，未因被網民狙擊而噤聲。她以電郵回覆《路透社》，認為體育明星的聲音，可比政客更具影響力，會繼續利用自己的平台推動改革：「有人說運動員應專注運動，真是侮辱。沉默永遠無助解決問題，每個人都有權發表意見。」

她又慨嘆卡佩尼克走得太前，認為NFL欠他一個公道：「他在2016年已宣揚此訊息，但經歷一次疫症、經濟危機，以及鏡頭拍下這次殘暴謀殺後，人們才真正聽到他的聲音。如果NFL是真誠求變，首先努力還卡佩尼克一份工作。」

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