【德國盃】拜仁披下季球衣迎法蘭克福　費歷克不滿備戰效果 (21:13)

拜仁慕尼黑vs.法蘭克福 香港開電視77台、有線601/661台 周四凌晨02：45直播

費歷克在昨日操練後稱：「法蘭克福是一支擅長壓迫的球隊，拜仁應該要準備好，但還沒有到100%，不過球員清楚我想要什麼的。」拜仁今日發布新球衣，會在今仗將首次亮相正式賽事。拜仁與法蘭克福曾在2018年的德國盃決賽碰頭，當時尼高高華領法軍贏3：1後，轉會拜仁再在德國超級盃倒戈大勝5：0。兩軍最近一次交手是今季重開的首輪比賽，當時拜仁主場大勝5：2。

拜仁與法福的勝方將與利華古遜爭標，後者今晨（10日）即使缺少鋒將夏維斯及里安拜尼，仍以3：0輕取第4級別球隊沙貝魯根，相隔11年再闖德國盃決賽。

另外，德甲排第2的多蒙特確認，前鋒艾寧夏蘭特、隊長馬高列奧斯及後衛尼高舒侯斯均已復操，前兩人有望在周末對杜塞爾多夫的聯賽落場。

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