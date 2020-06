【英超】拍跳對手主帥確診　曼聯臨場取消友賽　車路士簡迪現身集訓 (14:36)

英國傳媒指出,史篤城職球員在抵達卡靈頓訓練中心準備時,才得悉隊中有人在前日測試中招。由於兩軍在訓練場不同區域備戰,客軍亦在聞訊後隨即離開,因此雙方並沒有任何直接接觸。史篤城其後發聲明證實奧尼爾初步確診,指出他並無病徵,之前5次測試結果均呈陰性,將自我隔離,球隊由助教接手備戰下周對雷丁的比賽。

曼聯今晨繼續訓練,據報後日再約戰另一支英冠球隊西布朗,作為下周惡鬥熱刺前的最後一場熱身賽。另外,車路士中場尼高路簡迪放下對新冠病毒肺炎的憂慮,昨日穿長袖衫褲,重返團隊訓練。愛華頓則公布一隊職球員同意因應疫情,未來3個月有一半薪金可延期發放;屈福特就與37歲門將賓科士打續約兩年。

All systems go at the Aon Training Complex 💪#MUFC pic.twitter.com/rP4xELRO7Y

— Manchester United (@ManUtd) June 9, 2020