【法甲】最高法院推翻法甲降班決定　下季或22隊　英甲英乙腰斬 (12:30)

巴黎行政法院上月駁回法甲第7球隊里昂的上訴，指排名計算方法無問題，最高法院昨日亦認同腰斬球季合法，但指出：「法國足協訂下法甲不多於20隊的原則，在6月30日到期，這規例可重新制訂，因此榜尾兩隊（圖盧茲及艾米恩斯）降班並非必然。」

判決要求LFP與足總在6月30日前，以此原則重新審視及制訂下季規例，因此，當地傳媒普遍認為，法乙冠、亞軍羅連安特及朗斯下季將升班，令法甲擴展至22隊。

另外，英甲及英乙球會昨晚投票通過腰斬球季，並以場均分數計算排名，維持升降班制度，但未定下附加賽日期。英甲的高雲地利及洛達咸將直升英冠，燦美爾、修安聯及保頓則下季被英乙的史雲頓、克魯及普利茅夫取代，英乙降落全國聯賽的球隊則仍待確定球隊罰分才能落實。

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