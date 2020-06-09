【英超】拉爾拉拿同意簽短期約至季尾　高普讚「對利物浦的一種忠誠」 (22:53)

利物浦前帥羅渣士於2014年從修咸頓收購拉爾拉拿，惟領隊高普在2015年入主紅軍後，近年不時受傷的拉爾拉拿不受重用，屢次傳出他改投他隊的消息，可是，即將約滿的他今日同意簽短期合約至7月尾，有望協助紅軍首奪英超冠軍，而自己也可獲得一面英超冠軍獎牌。紅軍暫拋離次席曼城25分，餘下9輪比賽下，封王機會極高。

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高普回應拉爾拉拿的留效時說：「對他來說，這是一種對球會的忠誠，這是我們十分欣賞的。我為他能與我們一起完成今季餘下的工作而高興，他值得接受我們的告別，因他永遠以球會為先。」

據報拉爾拉拿正獲得熱刺、李斯特城及般尼等球會垂青。他說：「能獲得完成這球季的機會令我雀躍，這對我和我家人意義重大。現在不是回顧我的時候，而是球隊需以最佳方式去結束球季。」他近6季共為紅軍上陣178次入22球，冠軍榮譽有2019年連奪歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃。另外，他曾為英格蘭隊上陣34次入3球，是2014年世界盃和2016年歐洲國家盃成員。

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